OTTAWA. ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - En cette Journée nationale des médecins, je tiens à remercier sincèrement les médecins du Canada de leur travail inlassable et de leur dévouement indéfectible envers leurs patients et leurs patientes. Votre engagement est non seulement louable, mais indispensable. Acteurs et actrices clés du changement, vous êtes des rouages essentiels à la transformation de nos systèmes de soins de santé.

Vos efforts quotidiens motivent l'AMC à poursuivre les siens en vue d'offrir de meilleurs systèmes aux Canadiens et Canadiennes. Au cours de la dernière année, j'ai eu la chance de rencontrer des médecins de partout au pays; j'ai pu constater votre profond désir d'améliorer la prestation des services de santé et de bien-être. En tant que médecins, vous êtes directement confrontés aux défis qui se posent pour nos systèmes de santé et vous connaissez les solutions possibles pour renforcer ces systèmes et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder.

Comme en témoignent les récentes avancées sur la mobilité des médecins et sur le financement de la santé, votre voix compte et vos efforts de représentation changent réellement les choses. L'AMC continuera de faire entendre votre voix, d'informer les leaders de la santé et de presser les décisionnaires d'opérer des changements réels et durables.

Médecins du Canada, merci de votre présence auprès de votre patientèle, et merci de revendiquer un avenir plus sain pour toute la population.

Dre Kathleen Ross

Présidente, Association médicale canadienne

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou pour obtenir un complément d'information : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Elena Gabrysz, 514 839-7296; Eric Lewis, 506 566-1671