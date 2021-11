OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit du fait que le gouvernement fédéral s'engage à adopter une loi visant à protéger les travailleurs de la santé contre les menaces, la violence, le harcèlement et l'intimidation. Alors que les médecins et les travailleurs de la santé doivent œuvrer dans un système de santé surchargé tout en étant la cible de menaces à leur sécurité personnelle, nous accueillons avec soulagement la prise de mesures rapides sur cette question urgente.

Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de l'escalade du harcèlement en ligne et des menaces virtuelles de violence envers les travailleurs de la santé. Bien que nos valeurs démocratiques communes encouragent le débat ouvert et le libre échange des idées, personne ne devrait être la cible de menaces et d'intimidation, simplement pour avoir accompli son travail.

Les résultats préliminaires du Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins 2021 révèlent que plus de 75 % des médecins ont été victimes d'intimidation ou de harcèlement dans leur milieu de travail. En fait, plus du tiers des médecins ont signalé avoir subi ce traitement au moins quelques fois par mois, et le problème de harcèlement est encore plus fréquent chez les femmes et les membres de minorités visibles.

Les mesures législatives en vigueur s'avèrent insuffisantes pour prévenir ces comportements et y réagir. L'AMC est encouragée de constater que la protection de la sécurité des travailleurs de la santé constitue une priorité législative de premier plan pour le gouvernement fédéral et nous demandons à celui-ci d'accélérer l'étude de ce projet de loi. Des mesures législatives sont nécessaires pour éviter d'éventuelles tragédies.

Nous sommes d'avis que les plateformes de médias sociaux ont aussi tout intérêt à contribuer activement à la recherche de solutions réalisables. L'AMC est déterminée à travailler avec les responsables des orientations politiques et avec les gestionnaires de plateformes pour garantir une forme de protection aux utilisateurs de ces plateformes. Bien que ces dernières aient un rôle important à jouer dans la diffusion de renseignements exacts et dans la sensibilisation du public, le fait de s'exprimer en ligne ne devrait pas entraîner de préjudices pour les utilisateurs.

Tout au long de la pandémie, les travailleurs de la santé se sont portés à la défense de la santé de la population canadienne - en contenant les éclosions de COVID-19, en soignant les patients et en administrant des vaccins salvateurs. En tant que société, nous avons la responsabilité collective de préserver ce rôle important pour veiller à ce que la population canadienne demeure en sécurité et bien informée.

Katharine Smart, M.D., présidente de l'AMC

