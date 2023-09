OTTAWA, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de la place qu'accorde le gouvernement fédéral au logement et à l'abordabilité en cette semaine de rentrée parlementaire. Cela dit, nous tenons à rappeler à la classe politique et aux différents partis que de nombreuses personnes au Canada ont toujours de la difficulté à recevoir les soins dont elles ont besoin. Ensemble, ces problèmes mettent en péril la santé et le bien-être d'un trop grand nombre de Canadiens et Canadiennes et aggravent une crise déjà profonde dans le système des soins de santé.

Les dirigeants et dirigeantes politiques se concentrent avec raison sur le logement et l'inflation alors que la population canadienne fait face à une crise de l'abordabilité sans précédent. Nous soutenons les mesures prises par le gouvernement à cet égard, car les conséquences de l'insécurité alimentaire et du logement sur la santé et l'équité en matière de santé sont bien documentées. Selon une étude publiée en 2020 dans le CMAJ, un ménage sur huit souffre d'insécurité alimentaire, et les adultes touchés par ce problème meurent neuf ans plus tôt que ceux qui bénéficient d'un approvisionnement alimentaire sûr. Les conséquences de l'insécurité alimentaire sur la santé sont entre autres les maladies cardiaques, les problèmes de santé mentale et d'autres troubles de santé chroniques. De façon similaire, le manque de logements entraîne des problèmes de santé comme les maladies mentales, les blessures et les maladies chroniques.

Il est important d'élaborer des politiques qui contribuent à une meilleure santé, mais il ne s'agit là que d'une partie de l'équation. Sans un accès approprié aux soins de santé, toutes les autres mesures seront insuffisantes. Après un autre été marqué par la fermeture de services d'urgence et alors qu'ils sont plus de six millions sans accès régulier à un ou une prestataire de soins primaires, les Canadiens et Canadiennes demeurent très préoccupés par leur incapacité à accéder aux soins. Un sondage mené en partenariat avec l'AMC en août 2023 indique clairement que les gens perdent l'espoir que leur système de santé va s'améliorer. Seulement un quart de la population (25 %) dit croire que le système va s'améliorer au cours des deux prochaines années, et plus de 80 % pensent que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent accorder une plus grande priorité aux soins de santé.

Nous pressons les autorités gouvernementales de collaborer afin de régler ces questions cruciales.

L'AMC est prête à travailler avec le gouvernement fédéral pour améliorer le système de santé pour tout le monde au Canada. Nous continuons à prôner des investissements continus et des changements structurels afin d'améliorer l'accès aux soins, notamment l'augmentation de la mobilité des médecins et des soins en équipe, la planification pancanadienne des ressources humaines de la santé, la modernisation des systèmes de données sur la santé et la réduction du fardeau administratif des prestataires de soins.

Dre Kathleen Ross

Présidente, AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, relationsmediatiques@amc.ca ; Elena Gabrysz, 514 839-7296 ; Eric Lewis, 506 566-1671