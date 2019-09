Déclaration - Il est temps de centrer la conversation électorale sur ce qui compte le plus : la population canadienne a besoin d'engagements exhaustifs en matière de soins de santé

OTTAWA, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Les résultats du dernier sondage Ipsos ne sont pas étonnants, mais ils devraient rappeler à tous les candidats fédéraux une chose importante : il est temps de préciser ce que vous comptez faire pour améliorer les soins de santé et notre système de santé.

Près de cinq millions de Canadiennes et de Canadiens n'ont pas accès à un fournisseur de soins de santé; les provinces et les territoires ont du mal à financer la hausse des coûts en santé. Dans un tel contexte, les électeurs attendent du prochain gouvernement fédéral un plan clair pour l'avenir.

Malheureusement, alors que nous arrivons à la mi-temps de cette campagne électorale, le discours politique n'a guère répondu aux questions de la population. Nous sommes confrontés à de sérieux défis et nous avons besoin de engagements sérieux pour les relever.

Les Canadiennes et les Canadiens n'ont cessé de le dire clairement : les soins de santé sont leur principale préoccupation, et ils veulent entendre parler de solutions concrètes pour les aider à trouver un médecin de famille, à payer les médicaments dont ils ont besoin, à obtenir du soutien en santé mentale pour les jeunes de leur entourage et à prendre soin des membres de leur famille qui vieillissent.

Les résultats du sondage Ipsos visent à rappeler à tous ce qui compte. Ne faisons pas de politique avec notre santé. La population canadienne s'attend à mieux.

Dr Sandy Buchman

Président de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des questions importantes pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui entraînent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, relationsmediatiques@amc.ca, 613 806-1865

Related Links

https://www.cma.ca/