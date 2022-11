VANCOUVER, BC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont fait la déclaration suivante après la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé :

« Aujourd'hui, nous avons rencontré en personne nos homologues provinciaux et territoriaux pour la première fois depuis 2018, après une période de collaboration sans précédent pendant la pandémie de COVID-19, incluant 57 réunions des ministres FPT de la Santé depuis janvier 2020. Nos efforts collectifs d'intervention nous ont permis de sauver des vies, notamment grâce à la plus grande campagne de vaccination au Canada.

En ce qui concerne les priorités dont nous avons discuté lors de notre réunion d'aujourd'hui, notre système de santé est confronté à des défis majeurs et il est important que nous travaillions ensemble afin de soutenir de meilleurs soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens. Ils méritent un meilleur accès aux services de santé familiale ainsi qu'aux services de santé mentale et de consommation de substances. C'est pour cela que nous avons octroyé aux provinces et aux territoires des investissements fédéraux records, incluant 18,1 milliards de dollars en financement supplémentaire par l'entremise du Transfert canadien en matière de santé au cours des cinq prochaines années par rapport à la trajectoire de croissance économique préalable à la pandémie.

Nous avons collaboré avec les provinces et les territoires pour préparer des plans d'action concrets pour faire progresser l'utilisation des données sur la santé et la santé numérique pour les Canadiennes et les Canadiens ainsi que pour soutenir les travailleurs de la santé. Nous sommes déçus de l'issue de la réunion d'aujourd'hui et de la déclaration faite par des premiers ministres provinciaux et territoriaux.

Cependant, notre gouvernement demeure prêt à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter davantage des priorités, des mesures et des résultats en matière de santé visant à améliorer les services de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, notamment :

réduire les arriérés et appuyer nos travailleurs de la santé;

améliorer l'accès aux services de santé familiale;

améliorer les services en matière de santé mentale et de consommation de substances;

aider les Canadiennes et les Canadiens à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux;

utiliser plus efficacement les données sur la santé et la santé numérique.

Des mesures urgentes sont nécessaires pour soutenir les travailleurs de la santé qui sont l'épine dorsale de notre système de santé. Nous avons pris des mesures importantes pour remédier à la crise actuelle du personnel de la santé :

Le 1 er novembre 2022, nous avons créé une Coalition d'action pour les travailleurs de la santé qui proposera des solutions immédiates et à long terme visant à surmonter les difficultés importantes quant aux effectifs de la santé, de façon à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient accès aux soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent;

novembre 2022, nous avons créé une Coalition d'action pour les travailleurs de la santé qui proposera des solutions immédiates et à long terme visant à surmonter les difficultés importantes quant aux effectifs de la santé, de façon à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens aient accès aux soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent; Le 23 septembre 2022, nous avons adopté des mesures visant à faciliter l'entrée de médecins étrangers en tant que résidents permanents dans le cadre des programmes fédéraux d'immigration économique du Canada.

Le 23 août 2022, nous avons annoncé la nomination d'une infirmière en chef chargé de fournir à Santé Canada des conseils stratégiques du point de vue infirmier par rapport aux secteurs de politiques et de programmes prioritaires.

Au cours de notre réunion, nous avons réaffirmé notre position quant à l'importance de la collaboration au sein des administrations et entre elles visant à renforcer le système de santé publique et à continuer à appliquer les leçons tirées de la pandémie de COVID-19. De cette façon, nous contribuons à résoudre les problèmes majeurs touchant la santé publique, y compris la capacité de la main-d'œuvre, l'analyse des données et l'équité en matière de santé.

Nous sommes venus de bonne foi, prêts à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour faire avancer les priorités en matière de santé et respecter les engagements globaux visant à améliorer les services de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Nous devons travailler ensemble pour appuyer nos travailleurs de la santé afin que les patients de partout au Canada obtiennent les soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député.

L'honorable Carolyn Bennett, C.P., députée.

Liens associés

Déclaration de l'honorable Jean-Yves Duclos à la Réunion des ministres de la Santé

Document d'information -- Coalition d'action pour les travailleurs de la santé

Effectif en santé

Budget 2022 : Soins de santé publics solides

Le Canada s'engage à verser 2 milliards de dollars supplémentaires dans les soins de santé pour rattraper le retard et appuyer la pratique de centaines de milliers de chirurgies additionnelles

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressourcess, Marie-France Proulx, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos Ministre de la santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé, 343-552-5568