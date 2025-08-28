Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport préliminaire de la Commission sur l'avenir du sport au Canada

GATINEAU, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le gouvernement du Canada accueille favorablement la publication du rapport préliminaire intitulé L'avenir du sport au Canada. Je tiens à remercier la commissaire Lise Maisonneuve, les conseillers spéciaux Noni Classen et le Dr Andrew Pipe, ainsi que toutes les personnes ayant participé aux vastes consultations et à l'analyse approfondie, qui ont permis de mieux comprendre notre système sportif.

Les abus et les mauvais traitements n'ont pas de place dans le sport. Nous saluons toutes les personnes qui ont contribué aux travaux de la Commission jusqu'à maintenant. Les voix des survivantes et des survivants ont été entendues, et nous reconnaissons le courage et la bravoure dont ils ont fait preuve en témoignant.

Comme plusieurs membres de la communauté sportive, le gouvernement analysera attentivement l'ensemble du rapport préliminaire. Alors que les travaux de la Commission se poursuivent, nous attendons avec intérêt le rapport final, qui sera publié l'an prochain et offrira d'autres orientations pour renforcer la sécurité et l'intégrité dans le sport. En tant que secrétaire d'État aux Sports, je demeure déterminé à collaborer avec les parties prenantes de partout au pays afin de créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus inclusif pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Notre objectif commun demeure de bâtir un système sportif solide, sécuritaire et inclusif, que nous continuerons à faire progresser ensemble. Le sport a le pouvoir d'inspirer et de susciter des changements positifs. Il renforce la confiance en soi, favorise le leadership et encourage l'esprit d'équipe -- des valeurs qui solidifient nos communautés et améliorent le bien-être de la population canadienne. »

