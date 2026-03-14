L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports); l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles; rendent hommage aux athlètes et à toutes les personnes qui ont contribué au succès des Jeux d'hiver de l'Arctique.

WHITEHORSE, YT, le 14 mars 2026 /CNW/ - Au cours de la dernière semaine, des athlètes, des entraîneurs, des arbitres et des artistes se sont réunis à Whitehorse pour vivre une expérience inoubliable : les Jeux d'hiver de l'Arctique. Ce fut un privilège d'assister à cette célébration sportive et culturelle unique en son genre et d'encourager les athlètes canadiens qui se sont illustrés à domicile. Encore une fois, les Jeux nous ont montré à quel point le sport a le pouvoir de rapprocher les gens.

Des sports arctiques traditionnels et modernes aux jeux dénés, en passant par les arts visuels et la danse, les participants ont fait valoir leurs talents, leurs traditions et leur fierté à l'égard de qui ils sont et d'où ils viennent, le tout insufflé par le dynamisme et l'esprit du Nord.

Félicitations à chaque athlète et artiste qui ont pris part aux activités. Votre passion, votre détermination et vos prestations nous ont grandement inspirés.

Nous remercions la société hôtesse, les bénévoles, les familles, le public et les communautés qui ont permis la tenue des Jeux. Merci à la Première Nation Kwanlin Dün, au Conseil des Ta'an Kwäch'än et à la population de Whitehorse qui nous a accueillis si chaleureusement. Shä̀w níthän!

Liens connexes

Gouvernement du Canada - Jeux d'hiver de l'Arctique

Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 à Whitehorse

SOURCE Patrimoine canadien

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