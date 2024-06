Déclaration du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ) a pour objectifs de faire connaître la pratique de ses membres - l'approche, les services et les bénéfices aux patients -, de promouvoir les meilleures pratiques en pharmacie pour la prise en charge de patients à qui l'on a prescrit un médicament de spécialité et de collaborer avec les différents acteurs dans le domaine de la santé au Québec et ce, dans l'intérêt des patients.

Nous avons pris acte de la demande d'autorisation d'exercer une action collective déposée par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) contre certains de nos membres qui sont également membres de l'AQPP. Nous étudions la demande en profondeur, mais à première vue, nous constatons que celle-ci semble davantage motivée par des enjeux commerciaux et par le désir de protéger un modèle d'affaires traditionnel plutôt que par la défense des intérêts des patients.

Nous tenons à souligner que les membres du RPMSQ adhèrent à un Code de conduite qui inclut notamment la responsabilité de valider systématiquement le consentement des patients à qui ils offrent des services.

Nos membres exercent la pharmacie dans l'intérêt des patients et ils continueront de le faire à l'avenir. Nous réaffirmons notre engagement envers la qualité des soins offerts aux patients et nous continuerons de travailler en collaboration avec tous les intervenants du système de santé pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des services offerts aux patients.

Enfin, nous trouvons regrettable que l'AQPP ait initié une telle démarche sans d'abord chercher des avenues de collaboration avec les pharmacies visées. Les membres du RPMSQ croient fermement à la complémentarité des services offerts par les différentes pharmacies pour optimiser les expertises de chacun pour le bien-être des patients. Cela s'avère d'autant plus vrai dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de ressources dans les pharmacies de quartier et dont l'AQPP a souvent fait état.

Nous ne ferons pas d'autre commentaire sur cette affaire et nous laisserons le processus judiciaire suivre son cours.

