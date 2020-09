OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, ont fait la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la démocratie :

« Aujourd'hui, alors que les gouvernements du monde entier prennent des mesures sans précédent pour protéger leurs citoyens de la pandémie mondiale et que les citoyens relèvent le défi d'assurer leur sécurité et leur santé mutuelles, nous célébrons la Journée internationale de la démocratie.

Tandis que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, nous devons nous méfier des tentatives malveillantes visant à éroder la confiance dans nos institutions démocratiques par la diffusion de discours qui sèment la division et la haine ainsi que par la désinformation. Dans le contexte actuel où le monde entier est mis à l'épreuve, nous prenons conscience des libertés que la démocratie nous confère et de notre capacité unique à collaborer en vue d'un avenir meilleur.

Le succès de notre démocratie repose sur les droits et les libertés qu'elle incarne, soit la liberté de choisir qui nous gouverne, la liberté de se réunir et de former une association et la liberté de s'exprimer contre ceux qui sont au pouvoir. Les Canadiens devraient être fiers de participer à l'édification d'une société active qui défend les valeurs démocratiques chez eux et partout dans le monde. »

