Déclaration du président de la CSQ - Santé et sécurité du travail | Adoption du projet de loi n° 101 - « Un recul et une injustice pour le personnel de l'éducation et de la santé », dit la CSQ

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Alors que l'Assemblée nationale adopte aujourd'hui le projet de loi no 101, Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail, la CSQ déplore l'instauration d'un régime à deux vitesses.

En termes clairs, le ministre du Travail se targue d'offrir aux travailleuses et aux travailleurs un environnement de travail sain et respectueux dans tous les milieux de travail au Québec.

« Or, quand on parle de notre côté d'un régime à deux vitesses, c'est que le personnel des réseaux de l'éducation et de la santé est traité comme des travailleuses et des travailleurs de seconde zone. Pourquoi? Parce que leurs droits et leurs protections seront réduits par rapport à leurs collègues des autres secteurs d'activité. Alors, quand le ministre parle de son souci d'équilibre entre la responsabilité et la faisabilité, on comprend surtout qu'il se dérobe de ses propres responsabilités à titre de plus gros employeur du Québec. Faut-il aussi rappeler que les catégories exclues sont à très forte prédominance féminine! », de rappeler le président de la CSQ, Éric Gingras.

Le ministre du Travail invoque la surcharge de ces réseaux spécifiques pour justifier sa réforme. « Quelle ironie! On est d'accord sur le fait que le personnel de ces milieux sont aux prises avec une grande surcharge, mais de couper en prévention, c'est carrément se tirer dans le pied! Alors, quand le ministre parle d'adapter le cadre législatif au monde du travail en évolution et de principes d'équité, on se demande bien où est la cohérence, justement. Pour nous, c'est très clair, ce nouveau régime en santé et sécurité du travail constitue un recul et une injustice pour le personnel de l'éducation et de la santé. On s'y oppose depuis le tout début et on n'a pas dit notre dernier mot. »

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

