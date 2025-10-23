Coupes au collégial - Les Québécois demandent au gouvernement de reculer

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau collégial dévoilent les résultats d'un sondage réalisé auprès de mille Québécoises et Québécois portant sur le maintien des coupes et du gel d'embauche dans le réseau collégial. Sans surprise, les répondants estiment qu'elles nuisent au réseau collégial (89 %) et appellent le gouvernement à reculer sur ces décisions (82 %).

Un gouvernement au plus bas dans les sondages

Dans les dernières semaines, le premier ministre François Legault a laissé entrevoir que son gouvernement réduirait les sphères d'action des organisations syndicales. Tel que révélé par la CSQ lundi, ce n'est aucunement une priorité pour la population. Les représentants syndicaux invitent plutôt le gouvernement à entendre la gronde de la population quant à ses propres décisions et lui demandent de mettre un terme aux coupes et au gel d'embauche dans les cégeps.

« Ce n'est pas en cherchant à créer des fractures dans la population québécoise en s'attaquant aux syndicats que le gouvernement Legault va faire remonter sa côte de popularité. Bien au contraire! En maintenant des décisions néfastes pour le réseau collégial alors que la population s'y oppose, le gouvernement est responsable de son propre malheur. Ce que nous espérons en dévoilant ces chiffres ce matin, c'est de faire entendre raison au gouvernement. Ce que nous demandons, les Québécoises et les Québécois le demandent aussi. Il faut mettre fin aux coupes ainsi qu'au gel d'embauche » ont déclaré Anne Dionne, deuxième vice-présidente de la CSQ, Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ, Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ, Valérie Fontaine, présidente de la FPSES et Marie-Josée Dallaire, présidente de la FPEP-CSQ.

Le gouvernement doit reculer selon les Québécoises et les Québécois

Un sondage CROP réalisé du auprès de 1000 personnes pour le compte de la CSQ révèle que la population québécoise soutien les revendications des organisations syndicales :

89 % des répondants qui estiment que les compressions et les coupes dans le milieu collégial nuisent à la qualité des services offerts aux personnes étudiantes;

82 % considèrent que le gouvernement devrait y mettre fin;

87 % souhaitent que le gouvernement embauche plus de personnel professionnel et de soutien étant donné l'augmentation du nombre de personnes étudiantes ayant des besoins particuliers;

86 % estiment même que le gouvernement devrait investir davantage pour consolider le réseau collégial.

La collecte des données s'est déroulée du 28 juillet au 5 août 2025 via un sondage en ligne.

« Le message est sans équivoque : ce sont de mauvaises décisions qui doivent être renversées! Les cégeps sont une richesse pour le Québec et contribuent à l'accessibilité de l'enseignement supérieur dans les régions, ainsi qu'à la vitalité économique, culturelle et sociale de ces dernières. Le nombre d'étudiantes et d'étudiants ne fait qu'augmenter, tout comme les besoins. Massivement, la population rejette d'ailleurs la prétention du gouvernement selon laquelle ses décisions n'affecteraient pas les services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Au lieu de couper, le gouvernement doit investir, c'est ce que montrent les résultats du sondage », ajoutent les représentants de la CSQ et de ses fédérations du réseau collégial.

La mobilisation populaire a fait reculer le gouvernement en éducation

Finalement, près de quatre répondants sur cinq estiment que la mobilisation populaire est à l'origine du changement de cap du gouvernement Legault concernant les coupes en éducation dans les écoles primaires et secondaires.

« Ce résultat démontre clairement que, lorsque la population se mobilise, le gouvernement n'a d'autre choix que de revoir ses positions. Quelques semaines après sa nomination, la ministre Biron a l'occasion de montrer qu'on n'a pas échangé quatre trente sous pour une piasse. Les cégeps méritent mieux! », a conclu Anne Dionne, deuxième vice-présidente de la CSQ.

En plus des données dévoilées par la CSQ, une pétition signée par plus de 11 200 personnes opposées aux compressions dans le réseau collégial sera déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FPSES-CSQ

La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de quinze syndicats représentant plus de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente près de 4 000 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]