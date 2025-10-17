Marche mondiale des femmes 2025 - Près de 1 000 membres de la CSQ marcheront pour l'égalité des femmes

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Près de 1 000 membres de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) participeront demain à la Marche mondiale des femmes 2025, affirmant haut et fort que l'égalité entre les femmes et les hommes doit primer!

« Alors que nous assistons à la montée de la droite un peu partout dans le monde et au recul des droits des femmes, force est de constater que rien n'est définitivement acquis. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir notre mobilisation. Demain, nous marcherons pour l'égalité des droits et l'amélioration des conditions de vie de toutes les filles et femmes du Québec, mais, aussi pour celles du monde entier! » déclare Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ.

Des réalités qui ne peuvent plus être ignorées

Écarts salariaux persistants : Les femmes représentent 55 % des personnes salariées au salaire minimum. De plus, elles continuent de gagner moins que les hommes pour un travail équivalent. Ce déséquilibre fragilise leur autonomie économique dès le début de leur carrière;

Monoparentalité : Les femmes sont plus nombreuses à assumer seules la charge familiale - 41 % d'entre elles sont à la tête d'une famille monoparentale, contre 37 % chez les hommes. La majorité dirige des foyers de deux enfants ou plus, souvent avec des ressources limitées;

Retraites inéquitables : Les parcours professionnels interrompus pour des congés de maternité ou les emplois à temps partiel mènent à des revenus de retraite moins élevés. Cette précarité s'aggrave avec l'âge : 43 % des femmes de 75 à 84 ans vivent seules, et cette proportion atteint 57 % chez les 85 ans et plus;

Violence et accès au logement : Pour les femmes victimes de violence conjugale, un logement abordable peut littéralement sauver des vies. Trop souvent confrontées à la violence économique, elles doivent pouvoir fuir sans craindre de sombrer dans la pauvreté.

Un engagement syndical indéfectible

La CSQ réaffirme son engagement pour une société plus juste et égalitaire. « Nos membres marcheront avec détermination, parce que l'égalité n'est pas un luxe, c'est un droit. Et ce droit doit se traduire concrètement dans les politiques publiques et les choix budgétaires », conclut la première vice-présidente de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ.

Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 418 929-2620, Courriel : [email protected]