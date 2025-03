OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les droits de douane injustifiés imposés au Canada par les États-Unis :

« Aujourd'hui, après un sursis de 30 jours, l'administration américaine a décidé d'imposer des droits de douane de 25 % sur les exportations canadiennes et des droits de douane de 10 % sur l'énergie canadienne. Que ce soit parfaitement clair : rien ne justifie ces mesures.

« Bien que moins de 1 % du fentanyl intercepté à la frontière américaine provienne du Canada, nous avons travaillé sans relâche afin de lutter contre ce fléau qui affecte autant les Canadiens que les Américains. Nous avons en effet mis en œuvre un plan frontalier de 1,3 milliard de dollars comprenant de nouveaux hélicoptères, une présence sur le terrain, une plus grande coordination et plus de ressources pour freiner la circulation du fentanyl. Nous avons nommé un tsar du fentanyl, inscrit des cartels criminels transnationaux à la liste des entités terroristes et lancé la Cellule de coordination des opérations et de renseignement et nous établissons une force de frappe conjointe Canada-États-Unis sur le crime organisé. Grâce à ce travail - réalisé en partenariat avec les États-Unis -, les saisies de fentanyl provenant du Canada effectuées par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont baissé de 97 % entre décembre 2024 et janvier 2025, pour atteindre 0,03 livre. Elles ont donc été presque entièrement éliminées.

« Le Canada ne fermera pas les yeux sur cette décision injustifiée. Si les droits de douane des États-Unis entrent en vigueur ce soir, le Canada ripostera à compter de 00 h 01 (HE) demain en mettant en œuvre des droits de douane de 25 % sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines, comme suit : des droits sur 30 milliards de dollars de marchandises immédiatement, puis des droits sur 125 milliards de dollars de produits américains dans 21 jours. Nos droits de douane resteront en place jusqu'au retrait de la mesure commerciale des États-Unis. Cependant, dans l'éventualité où les droits de douane des États-Unis restaient en place, nous discutons activement avec les provinces et les territoires pour instaurer plusieurs mesures non tarifaires. Le Canada exhorte l'administration américaine à revenir sur sa décision d'imposer ces droits de douane, mais demeure fermement résolu à défendre son économie, ses emplois et ses travailleurs, en toute équité.

« En raison des droits imposés par les États-Unis, les Américains paieront plus cher leur épicerie, leur essence et leurs voitures et pourraient perdre des milliers d'emplois. Ces droits de douane viendront perturber une relation commerciale extrêmement fructueuse, en plus de contrevenir à l'accord commercial négocié par le président Trump lui-même au cours de son dernier mandat. »

