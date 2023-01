OTTAWA, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, une ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens offre aux Survivants et à leurs familles du soutien émotionnel et des services d'intervention en cas de crise. Cette ligne d'écoute est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, par téléphone, au 1-866-925-4419. Par ailleurs, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou branchez-vous en ligne par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Je suis profondément attristé et bouleversé par la découverte de restes d'un enfant et de possibles tombes non marquées à l'ancien pensionnat de Lebret (Qu'Appelle), en Saskatchewan, qui a été en activité de 1884 à 1998.

« Aucun enfant n'aurait dû être arraché à sa famille. Aucun enfant n'aurait dû se voir priver de son enfance, de sa culture, de sa communauté ou de sa langue. Aucun enfant n'aurait dû subir les violences inimaginables, la solitude et la peur vécues aux soi-disant pensionnats comme celui de la vallée de la Qu'Appelle. Et aucun enfant n'aurait dû passer ses derniers moments à souffrir dans un pensionnat et se faire voler sa vie.

« Tandis que l'on continue d'apprendre avec horreur ce qui s'est véritablement produit dans les pensionnats d'un bout à l'autre du pays, le gouvernement du Canada continue, pour sa part, d'appuyer la Nation crie Star Blanket et les communautés autochtones de tout le pays dans leur difficile tâche de retrouver leurs êtres chers et d'entamer ou de poursuivre leur parcours de guérison - un travail qui sera guidé par les Survivants, les Aînés, les gardiens du savoir et les experts. Ce travail est appelé à prendre de nombreuses formes et à évoluer à mesure que seront mises au jour de nouvelles découvertes et la vérité que les Survivants connaissent depuis longtemps au sujet de leurs sœurs, de leurs frères et de leurs amis. Nous serons là tout au long du chemin.

« Les pensionnats autochtones représentent une facette du racisme, de la discrimination et des injustices que les peuples autochtones ont vécus par le passé et vivent encore aujourd'hui. En tant que Canadiens, nous devons tous tirer des leçons du passé afin de bâtir un avenir meilleur. Nos pensées accompagnent la Nation crie Star Blanket en cette période difficile. Nous partageons votre deuil. »

