OTTAWA, ON , le 8 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur les récentes attaques contre Israël :

« Hier matin, pendant une fête juive et 50 ans après le début de la guerre du Yom Kippour, l'organisation terroriste Hamas a lancé une vaste offensive coordonnée contre Israël. Le Canada condamne sans équivoque et avec la plus grande fermeté ces terribles attaques et réaffirme son soutien au droit d'Israël de se défendre, conformément au droit international.

« Les images qui nous sont rapportées sont épouvantables. Au cours des prochains jours, nous prendrons toute la mesure de cette brutalité et de cette violence, et nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées. Nous avons le cœur brisé de voir que des centaines de vies innocentes ont été arrachées sans raison.

« Nous réclamons la libération immédiate des otages et exigeons qu'ils soient traités conformément au droit international. Nous continuerons de surveiller la situation de près et nous sommes en contact avec nos partenaires internationaux pour que la paix et la sécurité soient rétablies dans la région. Nous devons tous nous employer à protéger les civils.

« À nos amis israéliens : les Canadiens sont à vos côtés. Le gouvernement du Canada est prêt à vous aider, car rien ne pourra ébranler notre soutien envers le peuple israélien. »

Les Canadiens qui se trouvent dans la zone touchée ou près de la zone touchée devraient limiter leurs déplacements, suivre les instructions des autorités locales et rester à l'abri jusqu'à ce qu'ils puissent quitter la zone en sécurité. Pour obtenir les conseils les plus récents, les Canadiens sont invités à consulter nos Conseils aux voyageurs et à procéder à l'Inscription des Canadiens à l'étranger.

Les représentants canadiens à Ottawa et dans nos missions de Tel-Aviv et de Ramallah travaillent nuit et jour afin d'offrir une aide consulaire d'urgence aux Canadiens pendant cette période difficile.

Pour obtenir une aide consulaire d'urgence, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine :

Par téléphone : +1 613-996-8885

Par message texte : +1 613-686-3658

Par WhatsApp : +1 613-909-8881

Par Telegram : Urgence Canada à l'étranger

Par Signal : +1 613-909-8087

Par courriel : [email protected]

