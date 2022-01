OTTAWA, ON, le 15 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur le décès d'Alexa McDonough, ancienne chef du Nouveau Parti démocratique :

« J'ai appris avec tristesse, aujourd'hui, le décès d'Alexa McDonough, ancienne chef du Nouveau Parti démocratique du Canada et du Nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-Écosse.

« Travailleuse sociale de formation, Mme McDonough a dirigé le Nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-Écosse de 1980 à 1994 ainsi que le Nouveau Parti démocratique fédéral de 1995 à 2003. Elle a ouvert la voie à ses consœurs en politique et a été une voix rassembleuse pour le changement progressiste en politique canadienne tout au long de sa carrière. À la Chambre des communes, Mme McDonough n'a jamais hésité à réclamer l'égalité des sexes, du soutien pour les personnes marginalisées et plus de compassion de la part du gouvernement.

« Après sa retraite de la vie politique, Mme McDonough a occupé pendant un an les fonctions de présidente intérimaire de l'Université Mount Saint Vincent à Halifax et a poursuivi son travail dans les domaines du développement international et de la lutte en faveur de la paix. Elle a également reçu plusieurs honneurs dans sa vie, dont l'Ordre du Canada en 2009, l'Ordre de la Nouvelle-Écosse et le Prix pour l'ensemble des réalisations de l'Association canadienne des ex-parlementaires en 2012 ainsi que des diplômes honorifiques.

"Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Mme McDonough, cette femme dévouée à la cause publique, défenseure de la justice sociale et source d'inspiration pour les Canadiens. »

