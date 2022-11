OTTAWA, ON, le 20 nov. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter les Argonauts de Toronto d'avoir remporté la 109e Coupe Grey à Regina, en Saskatchewan :

« D'un océan à l'autre, les Canadiens ont ressenti l'énergie et la frénésie entourant ce match. La victoire de ce soir est un moment exaltant pour tous les partisans des Argonauts de Toronto. Au terme d'un match palpitant, les Argonauts de Toronto ont remporté la Coupe Grey 2022 contre les Blue Bombers de Winnipeg. Avec la victoire d'aujourd'hui, les Argonauts de Toronto ont gagné la dix-huitième Coupe Grey de leur histoire.

« Depuis plus d'un siècle, le championnat de la Coupe Grey est l'un des événements sportifs annuels les plus populaires au Canada. Il unit les Canadiens de tous âges et de tous horizons pour célébrer l'esprit sportif et le travail d'équipe. Ce soir, nous nous réunissons pour reconnaître le dévouement et l'engagement des joueurs qui font notre fierté et nous incitent à nous soutenir les uns les autres.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite les joueurs, les entraîneurs, les partisans et l'ensemble de la LCF pour une autre excellente saison. Je remercie également la ville de Regina d'avoir accueilli le championnat et le festival de la Coupe Grey au stade Mosaic pour la toute première fois cette année. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]