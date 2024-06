OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les cinq années écoulées depuis la publication du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées :

« Il y a cinq ans aujourd'hui, le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées était déposé. Les témoignages et expériences vécues des familles et des survivantes rendent compte des réalités tragiques auxquelles sont confrontées les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada. Aujourd'hui, alors que nous honorons la mémoire des personnes qui ont perdu la vie et de celles qui continuent de s'avancer pour raconter courageusement leur histoire, nous réaffirmons également notre engagement envers les familles, les survivantes et les militants dans la quête de vérité, de justice et de réconciliation.

« Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec ses partenaires afin de créer une société plus sûre et plus équitable pour les peuples autochtones au Canada. Parmi les efforts déployés, nous avons noué un partenariat avec le Manitoba et les familles concernées pour soutenir les projets de recherche des restes de Marcedes Myran, Morgan Harris et d'une troisième femme non identifiée (Buffalo Woman) sur le site d'enfouissement de Prairie Green. Nous travaillons également sur le projet pilote d'alerte « robe rouge » - un système conçu pour aviser le public lorsqu'une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne de diverses identités de genre autochtones disparaît. Ces efforts s'appuient sur le dialogue qui s'est déroulé lors de la table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées.

« Alors que nous continuons à collaborer avec nos partenaires autochtones pour répondre aux appels à la justice de l'Enquête nationale, nous réitérons notre engagement à apporter les changements transformateurs et concrets nécessaires - et cela nécessitera le déploiement d'efforts et de mesures de la part de tous les ordres de gouvernement, comme le souligne le rapport de l'enquête. C'est pourquoi nous avons participé à l'élaboration du Plan d'action national, qui vise à mettre fin aux causes systémiques de violence, et c'est aussi pourquoi nous mettons en œuvre la Voie fédérale, afin de favoriser la guérison et la justice. Au cours de la dernière année, nous avons collaboré étroitement avec nos partenaires autochtones afin de rendre public le plan d'action lié à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En travaillant ensemble, nous bâtissons un avenir dans lequel les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones peuvent vivre sans craindre la violence ou la discrimination.

« En ce jour solennel, et tous les jours, nous renouvelons notre engagement à avancer sur le chemin de la réconciliation. En travaillant avec nos partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux, nous prendrons des mesures concrètes et mettrons fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. »

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été touché par la crise des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, et que vous avez besoin d'une assistance émotionnelle immédiate, veuillez composer le 1-844-413-6649. Vous pouvez également accéder à des services de soutien en santé mentale.

