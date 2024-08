OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 82 années écoulées depuis le raid de Dieppe :

« Il y a exactement quatre-vingt-deux ans, lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes canadiennes ont effectué un raid dans le port de Dieppe, qui était à l'époque occupé par les nazis. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux Canadiens qui ont consenti l'ultime sacrifice au nom de la paix et de la liberté.

« Près de 5 000 soldats canadiens ont mené le raid dans le cadre de l'opération Jubilee. Aux côtés des troupes américaines et britanniques, ils se sont approchés de Dieppe, de Puys et de Pourville afin de lancer un raid de grande envergure contre les forces allemandes. Pendant le combat éprouvant qui a duré neuf heures et a notamment fait intervenir des tirs de mortier et d'artillerie, plus de 900 Canadiens ont perdu la vie. Des milliers d'autres ont été blessés ou faits prisonniers. Bien que le raid de Dieppe ait été le jour le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour notre pays, les leçons tirées de cette opération ont préparé le terrain pour la victoire des Alliés.

« L'histoire du raid de Dieppe nous rappelle avec force la bravoure, le courage et l'héroïsme des soldats canadiens qui ont quitté leur foyer et leur famille pour participer à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage, ainsi qu'aux membres des Forces armées canadiennes qui se sont battus et continuent de se battre de nos jours pour défendre la liberté, la paix et la démocratie dans le monde. Au nom de tous les Canadiens, merci pour votre service.

« Nous nous souviendrons. »

