OTTAWA, ON, le 25 déc. 2024 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de Hanoukka, la fête des Lumières.

« Durant les huit nuits de cette occasion festive, familles et amis se rassembleront pour allumer les bougies de la hanoukkia, faire tourner le dreidel et déguster des latkes. Hanoukka offre également l'occasion de réfléchir au triomphe des Maccabées et au peuple juif libéré de la persécution religieuse, il y a des siècles. L'histoire de Hanoukka est synonyme de force, de persévérance et de résilience, des valeurs que le peuple juif incarne encore aujourd'hui.

« Cette histoire sera une source d'inspiration pour les communautés juives à la lumière de la montée inquiétante de l'antisémitisme, survenue tout particulièrement depuis les attentats terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Au cours des 15 derniers mois, les communautés juives au Canada se sont trop souvent senties en danger dans leurs quartiers, leurs milieux de travail et leurs lieux de culte. Cette situation est inacceptable et ne doit en aucun cas être tolérée.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à combattre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Plus tôt cette année, nous avons bonifié le Programme pour la sécurité communautaire du Canada afin de financer l'ajout de mesures de sécurité dans les centres communautaires, les écoles de jour et les lieux de culte, pour que chacun puisse vivre en sécurité et exercer sa religion librement. Le gouvernement soutient également le travail et les efforts de sensibilisation essentiels de l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons. Cette année, grâce à son leadership, le gouvernement a publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. La semaine passée, nous avons aussi annoncé que le gouvernement tiendra un Forum national pour lutter contre l'antisémitisme à Ottawa au mois de février prochain.

« Pour les Canadiens qui ne sont pas juifs, Hanoukka est le moment de souligner les façons dont les communautés juives ont su faire du Canada un pays meilleur ainsi que leurs contributions à la société, entre autres dans le milieu des arts, des affaires et de la santé. C'est aussi l'occasion de se réengager à lutter contre l'antisémitisme - quelle que soit la forme pernicieuse qu'il prend.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une Hanoukka heureuse, paisible et bénie à tous ceux qui la célèbrent. Puisse chaque bougie de la hanoukkia nous rappeler sans cesse que la lumière l'emportera toujours face à l'obscurité.

« Chag Sameach. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]