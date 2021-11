OTTAWA, ON, le 28 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début de Hanoukka :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde souligneront le début de Hanoukka, connue également sous le nom de fête des Lumières. Hanoukka est célébrée par l'allumage des bougies de la hanoukkia.

« Célébrée pendant huit nuits, Hanoukka, qui signifie "inauguration" en hébreu, commémore la révolte victorieuse dirigée par les Maccabées, qui a conduit à la libération des Juifs et à la nouvelle consécration du Second Temple de Jérusalem.

« D'une génération à l'autre, les familles et les proches se réunissent généralement pour allumer les bougies de la hanoukkia une à la fois et exposer fièrement celle-ci sur le bord de leur fenêtre. Cette tradition nous rappelle de manière convaincante que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres et que même le plus petit groupe d'individus déterminés peut faire de grands changements dans le monde. Souvent, les célébrations incluent chanter, faire tourner le dreidel et manger des latkes et des sufganiyot.

« Cette année, étant donné que nous continuons à suivre les consignes de santé publique pour assurer la sécurité de tous, je sais que les gens trouveront d'autres moyens de célébrer le miracle du rallumage de la hanoukkia à l'autel du Temple sacré de Jérusalem, et le triomphe et la persévérance du peuple juif devant l'adversité.

« Cette fête est aussi l'occasion de reconnaître les contributions importantes que les Canadiens juifs apportent à notre pays tous les jours, et en particulier aux premières lignes de la pandémie. Au fur et à mesure que nous nous remettons de la pandémie, saisissons cette occasion de réaffirmer notre engagement à continuer de combattre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Ils n'ont pas leur place au Canada ou nulle part ailleurs. Le gouvernement du Canada se tiendra toujours aux côtés de la communauté juive, et nous veillerons à ce que notre pays demeure un endroit où les Canadiens juifs peuvent vivre fièrement et pratiquer leur religion ouvertement. Ensemble, continuons de bâtir un Canada meilleur où nous pourrons célébrer notre diversité et promouvoir l'inclusion.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite à tous ceux qui la célèbrent une Hanoukka bénie, paisible et joyeuse.

« Chag Hanukkah Sameach. »

