OTTAWA, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner l'année écoulée depuis les attaques terroristes du Hamas contre Israël :

« Il y a un an, l'organisation terroriste Hamas a lancé une attaque massive, coordonnée et horrible contre Israël. Les mots ne suffisent pas pour décrire la cruauté du massacre de 1 200 innocents et l'enlèvement de plus de 200 autres personnes. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Nous condamnons sans équivoque le Hamas pour la terreur qu'il a semée.

« Dans les jours qui ont suivi, et alors que nous apprenions toute l'étendue de la brutalité, nous avons pleuré les victimes avec la communauté, et en particulier les Canadiens et Canadiennes Vivian Silver, Netta Epstein, Alexandre Look, Judih Weinstein, Shir Georgy, Ben Mizrachi et Adi Vital-Kaploun, ainsi que les personnes qui avaient des liens étroits avec le Canada, comme Tiferet Lapidot. Que leur souvenir soit pour nous tous une source de réconfort.

« Nos pensées accompagnent tous les Israéliens et tous les Juifs, dont la vie a été bouleversée par cette tragédie impensable et qui continuent à vivre dans la douleur, la peur et l'incertitude. Nous pensons notamment à ceux qui prient encore pour le retour d'un proche ou qui refont leur vie pendant ce deuil éprouvant.

« Nos pensées se dirigent également vers la communauté juive d'ici, au Canada, qui au cours de l'année écoulée a été témoin d'une terrifiante hausse de l'antisémitisme. Trop souvent, ces derniers mois, des Canadiens ont été menacés, harcelés et exclus en raison de leur foi, de leur identité ou parce qu'ils soutiennent le droit du peuple juif à l'autodétermination sur sa terre ancestrale. Nous avons vu des attaques menées contre des synagogues et des écoles, des personnes faire l'objet de railleries parce qu'elles portaient une étoile de David ou une kippa, des insultes antisémites flagrantes devenues courantes, des manifestants faisant l'apologie de terroristes ainsi que le déni des horribles événements du 7 octobre. Tout cela est répréhensible et doit cesser.

« Le Hamas a engagé la région sur la voie de la guerre et de la violence. Nous pleurons le décès des Canadiens et de tous les civils tués dans l'année qui a suivi. Nous condamnons le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, dont les attaques irresponsables entraînent davantage de morts et d'instabilité. Le nombre de vies civiles perdues depuis le 7 octobre est bouleversant et inacceptable, et tous les acteurs doivent respecter le droit international. Les souffrances doivent cesser et nous devons reprendre le chemin d'une paix et d'une sécurité durables pour les Israéliens, les Palestiniens, les Libanais et les autres résidents de la région. Nous sommes déterminés à prendre des mesures irréversibles pour parvenir à une solution à deux États qui permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.

« Je tiens à dire au peuple juif et aux Israéliens du Canada et du monde entier que nous sommes à leurs côtés en ce douloureux anniversaire et que nous ne relâcherons pas nos efforts tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux sains et saufs. Nous continuerons à travailler sans relâche avec nos alliés jusqu'à l'instauration d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Et nous défendrons toujours le droit d'Israël d'exister, dans la paix et la sécurité. »

