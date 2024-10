OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre du Japon, Ishiba Shigeru :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Ishiba Shigeru pour son accession au poste de premier ministre du Japon.

« Le Canada et le Japon entretiennent des relations fondées sur des valeurs communes et des liens économiques et culturels étroits. En tant que proches alliés sur la scène mondiale, nous collaborons dans le cadre du G7, du G20, des Nations Unies et en tant que partenaires de dialogue de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

« Comme amis et partenaires, nous progressons dans la réalisation de priorités communes par le biais du Plan d'action Canada-Japon, notamment en appuyant les efforts humanitaires, en faisant la promotion du libre-échange, en défendant la paix et la sécurité, et en luttant contre les changements climatiques. Le Canada reste déterminé à consolider ce partenariat par l'entremise de notre Stratégie pour l'Indo-Pacifique, qui profite à nos populations des deux côtés du Pacifique en favorisant le progrès, la prospérité et les opportunités.

« J'ai hâte de travailler avec le premier ministre Ishiba et de voir s'approfondir l'amitié entre nos deux pays. Ensemble, le Canada et le Japon s'emploieront à défendre la démocratie dans le monde, à faire croître leurs économies et à améliorer la vie des Canadiens comme des Japonais.

« Je remercie l'ancien premier ministre Kishida Fumio pour son partenariat et son amitié au cours des dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble et les relations entre le Canada et le Japon s'en trouvent renforcées. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

