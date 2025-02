OTTAWA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard :

« Je félicite Rob Lantz, qui est devenu chef par intérim du Parti progressiste conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard et a été assermenté comme nouveau premier ministre de la province.

« Nous travaillerons ensemble pour protéger nos travailleurs, créer des emplois bien rémunérés, faire croître l'économie et placer les Canadiens à l'avant-garde de toutes les opportunités. Pour ce faire, nous devons notamment éliminer les barrières entre les provinces et les territoires et progresser dans d'autres priorités des résidents de l'Île-du-Prince-Édouard et des Canadiens, qu'il s'agisse des soins de santé, du coût de la vie ou de la lutte contre les changements climatiques.

« Je remercie Dennis King pour les services qu'il a rendus à l'Île-du-Prince-Édouard en tant que premier ministre et pour son précieux partenariat au cours des six dernières années. »

