OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour annoncer que le gouvernement du Canada désigne le 11 mars 2021 comme Journée nationale de commémoration pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie et souligner les répercussions importantes que nous avons tous ressenties à cause de la COVID-19 :

« Au début de l'année dernière, nos vies et celles des gens du monde entier ont été changées à jamais par l'émergence de la COVID-19. Aujourd'hui, un an après le premier décès connu d'un Canadien lié à la maladie, nous pleurons la perte tragique de plus de 22 000 parents, frères et sœurs, amis et proches.

« La COVID-19 a infecté plus de 864 000 autres Canadiens et a eu un impact immense sur notre façon de travailler et d'apprendre, de communiquer avec nos amis et notre famille et de vivre notre vie quotidienne. Tous les Canadiens ont consenti des sacrifices et subi des pertes au cours de l'année qui vient de s'écouler. Nos enfants ont manqué des fêtes d'anniversaire, les aînés se sont sentis isolés de ceux qu'ils aiment. Pour beaucoup trop de gens, ce virus a entraîné la perte de leur emploi ou la fermeture de leur entreprise.

« Nos travailleurs de la santé et autres travailleurs essentiels ont risqué leur vie en travaillant de longues heures pour nous offrir les services et les soins dont nous avions besoin. Et alors que les efforts se poursuivent pour fournir un vaccin à tous les Canadiens le plus rapidement possible, nous leur sommes plus que jamais reconnaissants de leur travail.

« Pendant cette crise, les Canadiens sont demeurés résilients. Ils ont aidé leurs voisins, donné à des organisations, apposé des affiches sur leurs fenêtres pour soutenir nos travailleurs de la santé et donné un coup de main chaque fois qu'ils le pouvaient. Alors que nous continuons de faire face aux conséquences de la pandémie mondiale, votre gouvernement continuera de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour vous soutenir. Parce qu'ici, au Canada, nous nous entraidons dans les moments difficiles.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à cette pandémie, et la crise n'est pas encore terminée. En reconnaissance du chemin que nous avons parcouru et du chemin qu'il nous reste à parcourir, le gouvernement du Canada désigne le 11 mars 2021 comme Journée nationale de commémoration. En ce jour, j'invite tous les Canadiens à s'unir pour honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus et des personnes qu'ils ont laissées derrière eux. Nous rendrons également hommage à tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19 et à tous ceux qui continuent de travailler fort et de faire des sacrifices incroyables dans notre lutte contre le virus. Ensemble, nous vaincrons la COVID-19. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/