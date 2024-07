OTTAWA, ON, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante afin de féliciter Sir Keir Starmer pour son élection au poste de premier ministre du Royaume-Uni :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le premier ministre Sir Keir Starmer pour son élection.

« Depuis des générations, le Canada et le Royaume-Uni entretiennent l'une des relations bilatérales les plus solides au monde, qui est fondée sur une histoire et des valeurs communes. De l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au G7 en passant par le Commonwealth, nous sommes des partenaires et des amis de longue date sur la scène internationale. Nous restons déterminés à poursuivre nos efforts communs pour faire respecter la démocratie, renforcer la sécurité et la défense collectives, défendre l'ordre international fondé sur des règles, prendre des mesures transformatrices en faveur du climat et bâtir un avenir meilleur et plus juste pour les générations à venir.

« Nos pays entretiennent des liens économiques solides, et je me réjouis à l'idée de les resserrer davantage avec le premier ministre Starmer. Nous ferons progresser notre relation en prenant des mesures progressistes dans des dossiers prioritaires communs tels que les technologies propres, les droits de la personne, l'égalité des sexes et la construction d'économies plus équitables pour chaque génération. Alors que nous travaillons à la conclusion de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni et que nous approfondissons nos relations avec la région indo-pacifique par le biais de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, nous réaffirmons notre engagement mutuel à favoriser une croissance économique équitable et dynamique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne de part et d'autre de l'Atlantique.

« Je remercie l'ancien premier ministre Rishi Sunak pour son partenariat solide au cours des deux dernières années. Ensemble, nous avons poursuivi la lutte contre les changements climatiques, renforcé nos relations en matière de défense et de sécurité et défendu la démocratie dans le monde entier, notamment en soutenant la formation de soldats ukrainiens face à la guerre d'agression injustifiable menée par la Russie. Je souhaite à M. Sunak beaucoup de succès dans ses projets. »

