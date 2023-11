OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante afin de féliciter Pedro Sánchez de sa réélection au poste de premier ministre de l'Espagne :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Pedro Sánchez de sa réélection au poste de premier ministre de l'Espagne.

« Le Canada et l'Espagne sont des partenaires et des amis proches, qui affichent un long bilan de solide coopération et partagent des liens chaleureux entre nos populations. Nos relations sont fondées sur des valeurs et des intérêts communs, notamment la protection des droits de la personne et de la démocratie et la volonté d'améliorer la vie des gens.

« Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à travailler avec le premier ministre Sánchez sur une série de priorités communes, qu'il s'agisse de prendre des mesures climatiques ambitieuses ou de faire progresser l'égalité des sexes. Ensemble, nous continuerons à resserrer nos liens économiques solides grâce à l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, qui crée de nouvelles opportunités et de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique.

« Le Canada et l'Espagne resteront d'inébranlables partenaires, à mesure que nous travaillerons ensemble en vue de faire croître nos économies et de susciter une croissance inclusive, durable et à long terme pour nos populations. »

