OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter Donald Tusk de sa nomination au poste de premier ministre de la Pologne :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Donald Tusk pour sa nomination au poste de premier ministre de la Pologne.

« Le Canada et la Pologne sont depuis longtemps des partenaires solides. Près d'un million de Canadiens d'origine polonaise vivent au Canada et forment une partie importante de notre riche mosaïque culturelle. Les liens entre nos populations sont à la base de nos solides relations bilatérales.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Tusk sur les questions qui comptent le plus pour les citoyens de nos deux pays. Nous sommes déterminés à renforcer la sécurité énergétique, à promouvoir la primauté du droit, à lutter contre les changements climatiques et à créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique par l'intermédiaire de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Partenaires aux vues similaires, le Canada et la Pologne sont tous deux attachés aux valeurs universelles de respect de la démocratie et des droits de la personne. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine et de demander des comptes à la Russie pour sa guerre d'agression illégale. En tant que membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, nous demeurons résolus à défendre la sécurité transatlantique et à protéger l'ordre international fondé sur des règles.

« Le Canada et la Pologne poursuivront leur partenariat solide pour relever les défis communs de notre époque et bâtir un avenir meilleur et plus prospère pour nos populations. »

