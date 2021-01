OTTAWA, ON, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le premier anniversaire du jour où le vol 752 de la Ukraine International Airlines a été abattu :

« Il y a un an, un avion transportant 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents a été abattu par un missile surface-air iranien à Téhéran. Parmi les 176 innocentes victimes qui ont péri à bord du vol 752 de la Ukraine International Airlines, 138 avaient des liens avec le Canada. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux disparus et témoignons notre solidarité envers leurs proches.

« Au cours de la dernière année, le Canada a travaillé sans relâche pour obtenir la transparence, la responsabilité et la justice que les victimes et leurs familles méritent. Dans sa quête acharnée pour trouver la vérité, le Canada n'acceptera rien de moins de la part du régime iranien qu'une explication complète et honnête des circonstances entourant ces événements. Nous maintenons d'ailleurs notre étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour nous assurer que l'enquête menée sur les causes de cette tragédie soit approfondie, transparente et crédible. Nous veillerons à ce que l'Iran rende des comptes, notamment à ce que le pays procure une réparation complète aux victimes du vol PS752 et aux familles endeuillées. Nous nous assurerons également que les responsables soient traduits en justice.

« Nous restons aussi fermement déterminés à aider les familles à traverser cette période douloureuse et tragique et à protéger les Canadiens contre d'éventuelles catastrophes. Le mois dernier, j'ai accueilli favorablement un rapport du conseiller spécial Ralph Goodale qui aidera à établir de bonnes pratiques d'intervention pour éviter que de nouvelles catastrophes aériennes se reproduisent, mais également pour y répondre si elles devaient arriver. Ces pratiques comprennent le fait d'offrir un meilleur soutien aux familles des victimes. De plus, nous avons dirigé l'élaboration de l'Initiative sur la sécurité aérienne qui vise à mieux protéger les passagers contre le risque de prendre l'avion dans des zones de conflit ou proches de celles-ci.

« À l'avenir, le gouvernement du Canada continuera de soutenir les proches des citoyens et des résidents permanents canadiens décédés dans les tragédies du vol PS752 et du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Cela comprend le fait d'offrir à certains membres des familles une voie d'accès vers la résidence permanente. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fournira plus de détails sur les critères d'admissibilité et la procédure pour présenter une demande une fois que les mesures seront mises en œuvre. Entre-temps, les proches des victimes qui sont temporairement au Canada peuvent demander la prolongation de leur séjour, au besoin.

« En hommage aux victimes du vol 752 et d'autres tragédies aériennes, le gouvernement du Canada a désigné le 8 janvier de chaque année comme la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes. De plus, pour rendre hommage aux élèves, aux enseignants et à tous ceux qui avaient des liens avec les écoles du pays, nous allons créer des bourses à la mémoire des passagers du vol 752 et continuer de consulter les familles dans le cadre d'initiatives de commémoration. Ces initiatives comprendront notamment un hommage concret à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors de catastrophes aériennes. »

« Aujourd'hui, tout le pays se souvient des personnes disparues dans cette tragédie nationale et pleure aux côtés de ceux qui ont perdu un membre de leur famille, un proche ou un ami. En ce jour de tristesse et de souffrance, continuons d'honorer ensemble la mémoire des victimes. Jamais nous ne les oublierons. »

