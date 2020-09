Déclaration du premier ministre du Canada pour féliciter le nouveau premier ministre du Japon

OTTAWA, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre du Japon, Suga Yoshihide :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Suga Yoshihide, qui est devenu premier ministre du Japon.

« Le Canada et le Japon entretiennent des relations étroites, fondées sur des valeurs et des intérêts communs et sur des liens entre nos populations. Nous collaborons étroitement sur la scène mondiale, notamment au sein du G7, du G20, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions clés. Ensemble, nous travaillons à défendre un système international fondé sur des règles et à créer de meilleures opportunités pour les populations de nos pays. Nous le faisons dans le cadre d'initiatives, telles que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, et de notre vision commune pour le maintien d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

« Je suis impatient de collaborer de près avec le premier ministre Suga pour renforcer davantage le partenariat entre le Canada et le Japon. Nous travaillerons à gérer les impacts sur la santé ainsi que les répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19, à promouvoir la sécurité mondiale et régionale et à créer les conditions qui permettront d'accroître la prospérité de nos populations.

« J'offre également mes plus sincères remerciements au premier ministre sortant, Abe Shinzo, qui a occupé le plus longtemps le poste de premier ministre au Japon. Il a contribué à renforcer les relations entre le Canada et le Japon, et je salue la vision mondiale et le leadership dont il a fait preuve tout au long de son mandat. Je lui suis aussi reconnaissant pour son amitié au fil des ans et je lui souhaite santé et succès dans ses projets futurs. »

