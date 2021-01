OTTAWA, ON, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis d'Amérique :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis d'Amérique.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus uniques au monde. Elle se fonde sur notre engagement commun envers des valeurs démocratiques, nos intérêts communs et nos liens solides sur les plans de l'économie et de la sécurité. Nos deux pays sont plus que des voisins puisque nous sommes aussi de proches amis, partenaires et alliés.

« Le Canada et les États-Unis ont travaillé côte à côte pour relever certains des plus grands défis que nous avons rencontrés au fil de notre histoire. Nous maintiendrons ce partenariat alors que nous luttons contre la pandémie mondiale de COVID-19 et favorisons une relance économique durable qui nous permettra de rebâtir en mieux pour tous. Nous travaillerons ensemble afin de favoriser l'action pour le climat et la croissance économique propre. De plus, nous collaborerons en vue de promouvoir l'inclusion et la diversité ainsi que de créer de bons emplois pour la classe moyenne et des opportunités pour nos populations. Nous contribuerons aussi au maintien de la démocratie, de la paix et de la sécurité dans nos deux pays et à travers le monde.

« Je suis impatient de travailler avec le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis afin de chercher à rendre nos pays plus sécuritaires, plus prospères et plus résilients. »

