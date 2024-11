OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Nouvelle-Écosse :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Tim Houston et le Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse pour leur réélection.

« J'ai hâte de continuer à travailler avec le premier ministre Houston pour donner suite aux priorités des Néo-Écossais et de l'ensemble des Canadiens. Nous collaborerons notamment afin d'améliorer les soins de santé, de bâtir plus de logements, de faire croître l'économie, de réduire les émissions et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

