OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Alberta :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Danielle Smith et le Parti conservateur uni de l'Alberta pour leur réélection.

« J'ai hâte de continuer à travailler avec la première ministre Smith et le gouvernement provincial en vue d'obtenir des résultats pour les Albertains, notamment pour faire croître l'économie, créer de bons emplois pour la classe moyenne, améliorer les soins de santé, consolider la place de l'Alberta parmi les chefs de file en matière d'énergie propre, et rendre la vie plus abordable. Nous donnerons également suite aux progrès que nous avons réalisés dans le but d'offrir des services de garde abordables aux familles de l'Alberta et d'avancer sur le chemin de la réconciliation. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

