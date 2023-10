Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales au Manitoba

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales au Manitoba :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Wab Kinew et le Nouveau Parti démocratique du Manitoba de leur victoire électorale.

« Hier soir, les Manitobains ont élu pour la première fois un membre des Premières Nations au poste de premier ministre. Il s'agit d'une victoire historique pour les peuples autochtones et pour les Canadiens.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec le premier ministre désigné Kinew et le gouvernement provincial afin d'obtenir des résultats dans les dossiers les plus importants pour les Manitobains. Il s'agit notamment de rendre la vie des familles plus abordable, de stimuler la croissance économique, de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones, de bâtir plus de logements, plus rapidement, de renforcer notre réseau universel de soins de santé et d'accélérer l'action climatique, tout en remettant plus d'argent dans les poches des contribuables.

« Ensemble, nous favoriserons la prospérité de la province et un avenir meilleur pour les Manitobains et tous les Canadiens.

« Je remercie Heather Stefanson des services rendus au Manitoba et au Canada dans le cadre de ses fonctions de première ministre du Manitoba, au cours des deux dernières années. Je lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. »

