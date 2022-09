Ces événements ont une vaste portée et un impact profond. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte un soutien à tous les Autochtones. Vous pouvez joindre des conseillers par téléphone ou par clavardage. Le service est offert en français et en anglais, ainsi qu'en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande. Pour joindre la Ligne d'écoute, composez sans frais le 1-855-242-3310 ou branchez-vous en ligne par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, le 4 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les attaques survenues en Saskatchewan :

« Je suis choqué et dévasté par les horribles attaques survenues aujourd'hui dans la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, qui ont causé la mort de 10 personnes et blessé beaucoup d'autres.

« Les Canadiens sont en deuil avec toutes les personnes touchées par cette violence tragique et avec les habitants de la Saskatchewan. Nous souhaitons également un rétablissement complet et rapide aux personnes blessées.

« Comme il s'agit d'une situation en cours, j'encourage tous les habitants de la région à suivre les conseils des organismes d'application de la loi, qui consistent à se mettre à l'abri et à prendre les précautions nécessaires. Si vous avez des renseignements ou des tuyaux pour la police, veuillez composer le 9-1-1. Vous trouverez des renseignements à jour sur cet incident sur le site Web (en anglais seulement) de la GRC.

« Je remercie les premiers intervenants des efforts acharnés qu'ils déploient pour appréhender les suspects, protéger les gens et soigner les blessés. Le gouvernement du Canada a été en communication directe avec les dirigeants de la communauté de la Nation crie de James Smith, et nous sommes prêts à leur apporter tout le soutien possible. Les auteurs des attaques odieuses d'aujourd'hui doivent être traduits en justice.

« Aux membres de la Nation crie de James Smith et aux habitants de la Saskatchewan : vous êtes dans nos pensées. Nous sommes là pour vous soutenir pendant cette période difficile. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]