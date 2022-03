OTTAWA, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante sur le résultat de l'élection présidentielle en Corée du Sud :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Yoon Suk-yeol d'avoir remporté l'élection présidentielle en Corée du Sud.

« Le Canada et la Corée du Sud entretiennent une relation solide qui repose sur des valeurs démocratiques communes et de vastes liens en matière de commerce et d'investissement. Nous collaborons de près sur la scène internationale, notamment au sein du G20, des Nations Unies, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du Groupe d'Ottawa. L'Accord de libre-échange Canada-Corée - le premier et le seul accord de libre-échange bilatéral du Canada dans la région de l'Asie-Pacifique - favorise la croissance économique et crée des emplois dans nos deux pays.

« Au moment où le Canada et la Corée du Sud s'apprêtent à célébrer l'an prochain 60 années de relations diplomatiques, je suis impatient de travailler en collaboration avec le président élu Yoon afin d'approfondir les relations entre nos pays et de faire avancer nos priorités communes. Il s'agit notamment de la solidarité avec l'Ukraine devant l'invasion russe injustifiée et injustifiable, du rétablissement après la pandémie de COVID-19 et de l'amélioration de la paix et de la sécurité dans la région indo-pacifique et le reste du monde. À mesure que le gouvernement du Canada élabore une nouvelle stratégie globale pour la région indo-pacifique afin de renforcer ses partenariats dans la région, nous continuerons à promouvoir une plus grande prospérité et une croissance économique qui profite à tous, au Canada et en Corée du Sud.

« Je remercie le président sortant Moon Jae-in pour son précieux partenariat des dernières années et lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. »

