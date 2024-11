OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ -Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis d'Amérique pour un second mandat ainsi que le sénateur JD Vance pour son élection à la vice-présidence des États-Unis.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent le partenariat le plus fructueux au monde. Nous sommes voisins et amis, unis par une histoire et des valeurs communes ainsi que par des liens solides entre nos populations. Nous sommes les principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre et nos économies sont étroitement liées.

« Au cours du premier mandat du président Trump, nous avons renégocié avec succès l'Accord Canada‒États-Unis‒Mexique, lequel nous a permis de créer des milliers d'emplois bien rémunérés et d'apporter des investissements et des possibilités à nos communautés. En 2023, le commerce entre le Canada et les États-Unis s'est élevé à plus de 1 300 milliards de dollars, ce qui signifie que des biens et des services d'une valeur supérieure à 3,5 milliards de dollars ont traversé la frontière canado-américaine chaque jour cette année-là. Grâce au travail réalisé par Équipe Canada depuis 2015 pour approfondir notre relation, le commerce bilatéral entre nos deux pays a augmenté de plus de 400 milliards de dollars.

« Nous sommes prêts à travailler avec le président élu Trump et son administration dans divers dossiers, notamment le commerce et l'investissement ainsi que la paix et la sécurité sur le continent. »

