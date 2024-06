OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le résultat de l'élection nationale en Afrique du Sud :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Cyril Ramaphosa pour sa réélection en tant que président de l'Afrique du Sud.

« Nous soulignons cette année le 30e anniversaire de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, une occasion de célébrer les valeurs que sont la démocratie et la liberté. La relation d'amitié du Canada et de l'Afrique du Sud se fonde sur ces valeurs et se trouve renforcée par les liens dynamiques qui unissent nos populations et le travail réalisé par nos deux pays en faveur de la sécurité et de la prospérité. Au fil des ans, nous avons travaillé ensemble en vue de promouvoir la démocratie, l'action climatique et la protection environnementale, l'énergie propre et l'autonomisation des femmes. Nous sommes également partenaires dans le cadre d'initiatives de coopération en matière de santé ainsi que dans les domaines des sciences et de l'innovation, et dans de nombreuses autres priorités communes. Les liens qui nous unissent ne cessent de se resserrer. Le Canada sera toujours reconnaissant envers les centaines de pompiers sud-africains déployés au cours de l'été 2023 pour aider nos communautés à traverser une situation difficile.

« De plus, grâce à notre partenariat soutenu au sein d'instances internationales comme le G20, le Commonwealth, les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce, nous continuerons à faire avancer d'importants dossiers mondiaux. Ensemble, nous continuerons à promouvoir la mise en place de sociétés démocratiques et inclusives dans le monde entier et à bâtir un avenir plus prospère pour les Canadiens et les Sud-Africains.

« Je suis impatient de donner suite à nos efforts communs et de créer un avenir plus pacifique et plus durable pour les populations de nos deux pays. »

