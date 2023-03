TRURO, NS, le 30 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le rapport final de la Commission des pertes massives :

« Il y a près de trois ans, la vie des Néo-Écossais était bouleversée à jamais en raison d'une attaque brutale et insensée. Cette journée est consacrée à ceux qui ont perdu la vie trop tôt ainsi qu'à leurs proches, dont la douleur et les traumatismes causés par ces pertes déchirantes ne disparaîtront jamais vraiment. Aux familles, aux communautés et aux gens de la Nouvelle-Écosse : les Canadiens sont de tout cœur avec vous.

« J'ai assisté aujourd'hui à la présentation du rapport final de la Commission des pertes massives, et je remercie les commissaires pour leur travail. Le gouvernement du Canada examinera attentivement les recommandations relevant de la compétence fédérale et y donnera suite. Nous restons fermement déterminés à travailler avec les personnes et les communautés touchées pour faire de nos communautés des endroits plus sûrs.

« Nous n'oublierons jamais les 22 personnes, dont une femme enceinte, qui ont perdu la vie au cours de l'une des journées les plus sombres de l'histoire du Canada. J'espère que la publication de ce rapport s'avérera l'une des nombreuses étapes à franchir pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. »

