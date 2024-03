OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès du très honorable Brian Mulroney :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès du très honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada.

« M. Mulroney aimait le Canada. Au terme d'une brillante carrière en affaires et en droit, il est devenu premier ministre en 1984 et a réalisé des progrès considérables dans des dossiers importants, ici au pays et ailleurs dans le monde. Il a négocié l'Accord de libre-échange Canada‒États-Unis et, plus tard, l'Accord de libre-échange nord-américain élargi avec les États-Unis et le Mexique. Il a œuvré à bâtir des ponts entre le Canada français et le Canada anglais. Il a été à l'avant-garde des questions environnementales, contribuant à la conclusion d'un accord sur la qualité de l'air avec les États-Unis en vue de réduire les pluies acides, faisant la promotion de la première Loi canadienne sur la protection de l'environnement et créant plusieurs nouveaux parcs nationaux. Et il a incarné les valeurs canadiennes en s'opposant à l'apartheid en Afrique du Sud.

« Après son mandat, M. Mulroney a continué de mener une vie active, siégeant à divers conseils d'administration. Il a également été président de Quebecor Inc. et de Forbes Global Business and Finance. Par ailleurs, il a été pendant près de 30 ans partenaire principal au sein du cabinet d'avocats international Norton Rose Fulbright Canada, basé à Montréal. M. Mulroney n'a jamais cessé de travailler au service des Canadiens, et il a toujours cherché à faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre.

« Pour ses multiples réalisations, M. Mulroney a reçu de nombreux honneurs et prix, notamment l'Ordre du Canada, l'Ordre national du Québec et le prix Woodrow Wilson pour les services publics. Leader respecté et reconnu à l'échelle mondiale, M. Mulroney a également reçu certaines des plus hautes distinctions décernées par des gouvernements du monde entier.

« Au moment où nous pleurons sa disparition, nous gardons sa famille et ses amis dans nos pensées. Nous saluons et célébrons également le rôle joué par M. Mulroney en vue de bâtir le pays moderne, dynamique et prospère que nous connaissons tous aujourd'hui. »

