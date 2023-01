OTTAWA, ON, le 29 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Viola Léger, comédienne, actrice et ancienne sénatrice :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de Viola Léger, une comédienne emblématique, reconnue et bien-aimée qui tenait à la culture acadienne et qui a travaillé sans relâche pour la défendre, tant à titre d'interprète qu'à celui de sénatrice.

« Viola Léger était surtout connue pour son interprétation du personnage de La Sagouine, une humble femme de ménage acadienne, dans la pièce de théâtre du même nom. Elle a joué ce rôle plus de 3 000 fois, plaçant ainsi le peuple acadien sous les feux de la rampe au Canada et à l'étranger. En 1981, elle a remporté le prix Dora Mavor Moore pour sa performance exceptionnelle. En 2013, elle a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène en reconnaissance de l'ensemble de son œuvre.

« Elle a également été auteure et enseignante et a assumé les fonctions de sénatrice canadienne de 2001 à 2005, dans le cadre desquelles elle a représenté les Acadiens. Elle a été nommée Officier de l'Ordre du Canada et a reçu l'Ordre du Nouveau-Brunswick.

« Viola Léger a diverti des millions de personnes et a incité de nombreuses autres à se renseigner sur la culture et le peuple acadiens et à leur rendre hommage. Elle était une véritable artiste et sa présence, tant sur scène que hors scène, nous manquera.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à la famille de Viola Léger, à ses amis et à ses nombreux admirateurs. Nous nous souviendrons de sa contribution à la culture et au patrimoine acadiens pendant des générations à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]