OTTAWA, ON, le 2 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Sir Shridath Ramphal :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Sir Shridath Ramphal, ancien secrétaire général du Commonwealth des nations.

« Né au Guyana, Sir Ramphal était un homme politique et un diplomate qui a consacré sa vie à promouvoir les droits de la personne et la justice sociale dans le monde. Sur la scène mondiale, il a ardemment plaidé pour l'égalité et la prospérité de toutes les nations, qu'elles soient grandes ou petites, développées ou en voie de développement.

« Le mandat de Sir Ramphal comme secrétaire général du Commonwealth a été le plus long de l'histoire, s'étendant de 1975 à 1990. À ce titre, il a guidé l'organisation au cours de certaines de ses années les plus transformatrices. On se souviendra surtout de Sir Ramphal pour avoir été le fer de lance des efforts déployés par le Commonwealth en vue de lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui témoigne de son engagement inébranlable en faveur des droits de la personne.

« Il croyait que l'éducation a le pouvoir d'améliorer le monde. Ainsi, il n'est pas surprenant que l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement, basée en Colombie-Britannique, ait été créée pendant son mandat afin de rendre l'éducation de grande qualité accessible dans l'ensemble du Commonwealth.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille de Sir Ramphal ainsi qu'à ses amis et à ses proches. À l'heure où nous nous joignons à nos partenaires des Caraïbes et du Commonwealth pour pleurer cette grande perte, nous pouvons lui rendre hommage en réaffirmant notre attachement aux valeurs de justice, de paix et d'égalité qu'il préconisait. »

