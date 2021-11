OTTAWA, ON, le 20 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Mme Josée Forest-Niesing, sénatrice de l'Ontario :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de Mme Josée Forest-Niesing, sénatrice de l'Ontario.

« Fière Franco-Ontarienne d'origine métisse, Mme Forest-Niesing avait été admise au barreau de l'Ontario en 1990. Durant près de 20 ans, elle a porté des dossiers devant les tribunaux, dans sa ville natale de Sudbury et d'autres communautés, se spécialisant en droit de la famille, en droit des successions et en droit du travail. Une avocate dévouée, elle a également été juge à la Cour des petites créances de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, en plus d'avoir fait partie de plusieurs associations professionnelles, dont l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO), dont elle a assumé la présidence durant deux mandats. Elle avait été nommée au Sénat en 2018.

« Tout au long de sa vie, Mme Forest-Niesing a défendu avec ardeur l'accès à la justice et aux services publics dans les deux langues officielles ainsi que dans la langue des signes, notamment pour les communautés autochtones. Elle a apporté sa contribution au sein de sa communauté à titre de présidente et de membre active de nombreux conseils d'administration, notamment pour le compte de la Galerie d'art de Sudbury, du Carrefour francophone de Sudbury et de l'Université de Sudbury. Elle était la présidente fondatrice du Centre canadien de français juridique, avait présidé le Comité des langues officielles de l'Association du Barreau de l'Ontario et s'était vu décerner l'Ordre du mérite de l'AJEFO. Par ailleurs, en 2013, elle avait été admise dans la Société honorifique de common law de l'Université d'Ottawa et, en 2018, elle avait été nommée au conseil d'administration du Conseil des arts de l'Ontario.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Mme Forest-Niesing, qui a été une fonctionnaire dévouée et une ardente défenseure des communautés linguistiques minoritaires. »

