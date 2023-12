OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable John Godfrey :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de l'honorable John Godfrey, éducateur, journaliste et ancien député.

« Né à Toronto, en Ontario, M. Godfrey a étudié à l'Université de Toronto et à l'Université d'Oxford avant d'entamer une carrière dans l'enseignement. Il a enseigné pendant de nombreuses années à l'Université Dalhousie, puis est devenu président de l'Université King's College, à Halifax, dont il a fondé la très respectée école de journalisme. À l'Université King's College, il a contribué à promouvoir des causes importantes, notamment en réponse à la crise alimentaire en Éthiopie, l'une des pires tragédies humanitaires du 20e siècle.

« Fils de sénateur, M. Godfrey comprenait l'importance du service public et a passé une grande partie de sa vie à défendre les intérêts des membres de sa communauté et de tous les Canadiens. Après avoir été rédacteur en chef du Financial Post, puis vice-président de l'Institut canadien de recherches avancées, il s'est lancé dans la politique et a été élu député de la circonscription ontarienne de Don Valley-Ouest, qu'il a représentée pendant de nombreuses années. Au cours de sa carrière parlementaire, il a été deux fois secrétaire parlementaire, puis ministre d'État à l'Infrastructure et aux Collectivités. À ce titre, il a resserré les relations avec les municipalités et, grâce à son leadership, il a contribué à stimuler les investissements dans les infrastructures d'un bout à l'autre du pays. Il a notamment chapeauté la signature d'ententes liées à la taxe sur l'essence dans tout le pays, un élément clé du Nouveau pacte pour les villes et les collectivités. M. Godfrey croyait en l'importance de bâtir de meilleures communautés et de veiller à ce que les nouveaux arrivants au Canada bénéficient de toutes les possibilités. De plus, il était attaché à notre responsabilité collective de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques.

« Après s'être retiré de la vie politique, M. Godfrey est retourné dans le domaine de l'éducation, occupant pendant six ans le poste de directeur du Collège français de Toronto.

« En reconnaissance de ses contributions concrètes et durables à la vie publique, notamment de son soutien aux organisations culturelles et de justice sociale, M. Godfrey a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2018.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Godfrey. Son dévouement au service des Canadiens continuera d'être une source d'inspiration pour moi comme pour beaucoup d'autres personnes. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]