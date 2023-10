OTTAWA, ON, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Ian Shugart :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de l'honorable Ian Shugart, sénateur en fonction et ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

« Le sénateur Shugart a consacré sa vie au service de notre pays. Sa carrière exceptionnelle dans la fonction publique s'est étendue sur plus de quarante ans. Il a notamment assumé les fonctions de sous-ministre à Environnement et Changement climatique Canada, à Emploi et Développement social Canada et à Affaires mondiales Canada, où son engagement à améliorer la vie des Canadiens a toujours été manifeste.

« Même face à des défis mondiaux sans précédent tels que la pandémie de COVID-19, le sénateur Shugart a été un modèle de stabilité. De 2019 à 2021, le leadership constant qu'il a exercé et les conseils judicieux qu'il a prodigués en tant que chef de la fonction publique ont permis au gouvernement du Canada de soutenir les Canadiens lorsqu'ils en avaient le plus besoin. En reconnaissance de ses services, il a été nommé conseiller privé. Son héritage en tant que greffier perdure dans son appel à l'action, qui continue de nous guider dans nos efforts pour éliminer les obstacles à l'équité et à l'inclusion dans l'ensemble du gouvernement en rendant notre fonction publique plus représentative du pays qu'elle sert.

« L'engagement du sénateur Shugart à faire du Canada un endroit meilleur pour tous n'a jamais faibli. En 2022, il a été nommé au Sénat, où il a servi les Canadiens jusqu'à présent et où il a fait progresser leurs priorités tandis qu'il était confronté à des problèmes de santé.

« Alors que nous pleurons la perte d'un grand Canadien, nous célébrons également sa vie et les services constants qu'il a rendus au Canada. Le sénateur Shugart était un modèle pour les fonctionnaires et une source d'inspiration pour tous les Canadiens. Je lui dois beaucoup, et mes pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile. »

