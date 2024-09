OTTAWA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Francis Fox :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de l'honorable Francis Fox, ancien sénateur et député de Blainville--Deux-Montagnes.

« Francis a consacré sa carrière à la population canadienne. Avocat de profession, il a été élu pour la première fois comme député en 1972. Au cours des 12 années qui ont suivi, il a défendu sans relâche ses commettants, sa communauté et les Canadiens de partout au pays.

« Quand mon père était premier ministre, Francis a occupé les postes de solliciteur général du Canada, de ministre des Communications et de secrétaire d'État du Canada. Entre autres contributions, il a déposé l'historique Loi sur l'accès à l'information et a dirigé la création de Téléfilm Canada, qui encore aujourd'hui promeut et favorise le talent canadien dans le cinéma et les médias.

« Son leadership lui a valu en 2005 une nomination au Sénat, où il a travaillé au service des Canadiens jusqu'à sa retraite.

« Francis a laissé une marque indélébile en politique canadienne. Aujourd'hui, nous nous souvenons de lui et de l'héritage qu'il nous lègue. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes condoléances à sa famille et ses amis. »

