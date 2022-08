OTTAWA, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Bill Graham :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de William 'Bill' Graham. Il était un avocat, un universitaire et un philanthrope accompli, ainsi qu'un ancien ministre fédéral et chef de l'opposition officielle.

« M. Graham a consacré sa vie à servir les autres et son pays. Fervent défenseur du bilinguisme et du multiculturalisme, du logement abordable et des droits des personnes LGBTQ2, M. Graham a eu un impact considérable sur la vie des Torontois et de tous les Canadiens.

« Durant ses études, M. Graham a fièrement servi dans la Réserve navale de la Marine royale canadienne au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe. Après avoir obtenu son doctorat en droit de l'Université de Paris, il a exercé le droit et enseigné dans différentes universités. Avant d'entreprendre un long mandat comme député et représentant des gens de Toronto, il était l'un des plus grands experts canadiens en droit international et en droit commercial international. Il aimait Toronto et prenait le temps de parler avec les gens qui y habitaient. En fait, on pouvait souvent le voir se déplacer à vélo pour rencontrer ses électeurs.

« En tant que parlementaire, M. Graham s'est vu confier d'importants postes au sein du Conseil des ministres. À titre de ministre des Affaires étrangères puis de ministre de la Défense nationale, il a dirigé la politique étrangère et de défense du Canada pendant la période de turbulence qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001. On se souviendra de lui comme d'un négociateur hors pair et d'un homme d'État compétent qui a partagé son amour du Canada avec le monde entier.

« Après s'être retiré de la politique, M. Graham a occupé diverses fonctions importantes, notamment comme président du conseil d'administration du Conseil atlantique du Canada (aujourd'hui le Conseil canadien de l'OTAN), coprésident du conseil d'administration du Conseil international du Canada, colonel honoraire des Governor General's Horse Guards et chancelier du Collège Trinity de l'Université de Toronto. Il a également fondé, financé et présidé le conseil d'administration du Bill Graham Centre for Contemporary and International History de l'Université de Toronto.

« Ses nombreuses réalisations lui ont valu des doctorats honorifiques de diverses universités ainsi que le titre d'Officier de l'Ordre du Canada. Anciennement président de l'Alliance française de Toronto, il s'est démarqué par ses contributions à l'avancement de la langue française et a reçu plusieurs reconnaissances importantes, dont les titres de Chevalier de la Légion d'honneur (France) et de Chevalier de l'Ordre de la Pléiade (Organisation internationale de la francophonie).

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Graham. Voué au service à la population, M. Graham était un dirigeant chevronné et un spécialiste réputé dans son domaine. Ses réalisations, son dévouement et ses services demeureront une source d'inspiration pour les Canadiens. »

