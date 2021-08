OTTAWA, ON, le 8 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Bill Davis, ancien premier ministre de l'Ontario :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de l'honorable William Grenville "Bill" Davis, ancien premier ministre de l'Ontario.

« M. Davis a passé plus de 25 ans au service de sa province, et son mandat comme premier ministre de l'Ontario a été le deuxième plus long de l'histoire. Il a dirigé la province durant 14 ans lors d'une époque marquée par de profondes transformations. En tant que premier ministre, ainsi qu'au cours des nombreuses années où il a agi comme ministre de l'Éducation, il a créé TVOntario et a supervisé la création de plusieurs nouvelles universités ainsi que du réseau des collèges communautaires de la province.

« Nous nous souviendrons de M. Davis pour avoir mis en place le tout premier plan environnemental pour l'utilisation des terrains du Canada et pour son rôle dans le rapatriement de la Constitution, de laquelle a découlé la Charte canadienne des droits et libertés.

« Cet homme d'État compétent, qui mettait la partisanerie de côté, a travaillé en collaboration avec mon père, Pierre Elliott Trudeau, pour apporter des changements concrets et défendre nos valeurs communes, telles que la diversité et les droits de la personne, en créant la Charte.

« En reconnaissance de ses nombreuses réalisations, M. Davis a été assermenté au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada en 1982. Il a également été fait Compagnon de l'Ordre du Canada en 1986, Compagnon de l'Ordre de l'Ontario en 1987 et Chevalier de la Légion d'honneur française en 2001.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Davis, ainsi qu'à toute la population de l'Ontario à la suite du départ de ce remarquable dirigeant. »

