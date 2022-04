OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Guy Lafleur :

« J'ai été attristé d'apprendre le décès du légendaire hockeyeur Guy Lafleur. Sur la patinoire, il avait un style unique. Sa vitesse, son habileté et son instinct de marqueur étaient incroyables.

« Au cours des années 1970 et 1980, M. Lafleur a captivé les amateurs de hockey du pays et de partout en Amérique du Nord dans l'ancien Forum de Montréal, remportant cinq championnats de la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal. Il a ensuite joué avec les Rangers de New York et les Nordiques de Québec, devenant seulement le deuxième joueur à jouer dans la Ligue nationale de hockey après avoir été intronisé au Temple de la renommée du hockey.

« Enfant, M. Lafleur aimait tellement le hockey qu'il dormait vêtu de son équipement afin de pouvoir sauter sur la glace dès son réveil. Plus tard dans sa vie, son tir impressionnant et ses prouesses sur la glace lui ont valu le surnom de "Démon blond". Il a gagné l'admiration de ses adversaires et s'est vu décerner à trois reprises le prix Lester B. Pearson pour le joueur le plus remarquable, qui est choisi par les autres joueurs. À ce jour, il demeure le meilleur pointeur de tous ceux qui ont porté la Sainte-Flanelle des Canadiens de Montréal, 24 fois champions de la Coupe Stanley.

« En 1980, M. Lafleur a été nommé Officier de l'Ordre du Canada. Il a également été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 1996 et nommé Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2005.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux nombreux admirateurs de Guy Lafleur. Mes pensées accompagnent tous ceux qui pleurent cette perte immense au Québec, à travers le Canada et dans le monde entier. Tu vas nous manquer, numéro 10. »

