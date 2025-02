OTTAWA, ON, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès d'Antonine Maillet :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès d'Antonine Maillet, figure marquante de la littérature canadienne et l'une des plus grandes voix de la communauté acadienne.

« Née à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, Mme Maillet a mené une carrière prolifique à titre de romancière, dramaturge et universitaire et a marqué à jamais le paysage culturel canadien. À travers une cinquantaine d'œuvres, elle a mis en lumière des récits acadiens, que l'on pense à La Sagouine, qui l'a rendue célèbre, ou à son roman Pélagie-la-Charrette, qui lui a valu le prix Goncourt en 1979. Elle était alors devenue la sixième femme seulement - et la première personne non-Européenne - à recevoir ce prestigieux prix de littérature française. L'œuvre de Mme Maillet nous a aidés à mieux comprendre et apprécier la culture acadienne et a fait d'elle une créatrice de renom. Parmi les nombreuses distinctions qu'elle a reçues, notons l'Ordre du Nouveau-Brunswick, le titre d'officière de l'Ordre national du Québec et le titre de Compagnon de l'Ordre du Canada.

« Mme Maillet était aussi traductrice littéraire et professeure passionnée. Elle a enseigné au Canada et à l'étranger, notamment à l'Université de Montréal et à l'Université de Californie. De 1989 à 2000, elle a occupé le poste de chancelière de l'Université de Moncton, où elle a su une fois de plus faire briller la culture acadienne.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Mme Maillet ainsi qu'aux nombreuses personnes qui ont été touchées par son œuvre. Elle était un symbole de la fierté et de la résilience acadiennes, et je sais que sa voix incitera les prochaines générations à célébrer les histoires qui font toute la richesse et la diversité de la mosaïque culturelle canadienne. »

